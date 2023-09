Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 19 septembrie 2023, 07:51 / Actualizat marti, 19 septembrie 2023 08:17Cristi Balaj (52 de ani), fost arbitru, in prezent presedintele lui CFR Cluj, a gasit explicatii in favoarea deciziilor luate de Istvan Kovacs in duelul cu Petrolul, scor 1-0. Ploiestenii au solicitat doua penalty-uri, dar de fiecare data "centralul" Kovacs a judecat in favoarea ardelenilorCFR - PETROLULCFR a fost iertata de doua penalty-uri, dar Mandorlini ataca FCSB: "A ... citeste toata stirea