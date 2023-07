Articol de Vlad Rosu - Publicat sambata, 15 iulie 2023, 11:32 / Actualizat sambata, 15 iulie 2023 11:38Presedintele celor de la CFR Cluj, Cristi Balaj (51 de ani), anunta ca alti jucatori pot pleca de la trupa clujeana in perioada urmatoare.Vineri seara, GSP anunta ca doi fundasi centrali, Andrei Burca (30 de ani) si Yuri Matias (28 de ani), pleaca de la CFR Cluj. Romanul merge in Arabia Saudita, la nou-promovata Al-Okhdood Club, in timp ce brazilianul se transfera in Azerbaidjan, la ... citeste toata stirea