Cristi Balaj si Marius Avram, SCANDAL in direct: "Sa imi lasi familia in pace! Nu imi mai trimite mesaje la 12 noaptea!" vs "Am patimit si din cauza parintilor de arbitri, mult mai mult decat tine, crede-ma!"

Fostii "centrali" Marius Avram si Cristi Balaj, actualmente presedinte la CFR Cluj, s-au contrat dur in direct. Discutia a pornit de la fazele de arbitraj petrecute in meciul castigat de ardeleni in fata celor de la Hermannstadt, scor 1-0.Dupa meciul castigat in Gruia, cei de la CFR au incriminat doua faze de arbitraj: faza la care Capusa a atins mingea cu mana in propriul