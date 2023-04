Articol de Adrian Jitea - Publicat vineri, 28 aprilie 2023, 17:47 / Actualizat vineri, 28 aprilie 2023 17:52Cristi Borcea, fostul finantator al lui Dinamo, vrea ca Farul lui Gica Hagi sa castige titlul in acest sezon.Cristi Borcea nu mai baga bani in fotbal, dar a ramas la curent cu tot ce misca in fenomen. Fostul finantator din Stefan cel Mare merge pe mana lui Gica Hagi in disputa cu nasul Becali.MEDIAMegalovitura pentru Liga 1 * Drepturile TV au fost vandute pana in 2027 pentru 118 ... citeste toata stirea