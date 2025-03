Cristi Bud a schimbat echipa si lupta pentru promovare! Atacantul dublu campion cu CFR Cluj implineste in curand 40 de ani. "Aduce un *boost* imens de experienta si valoare in sanul echipei"

Ajuns aproape la varsta de 40 de ani, pe care o va implini in iunie, Cristian Bud, campion al Romaniei in doua randuri (2010 si 2019) cu CFR Cluj, cat si o data in Moldova (2015), cu Milsami Orhei, a semnat cu o noua echipa.Atacantul originar din Baia Mare va incerca prin jocul si golurile sale sa-si ajute noul club, din judetul Salaj, sa promoveze in Liga 3.Cristian Bud a semnat cu Inter Cizer, din Liga 4 SalajMiercuri, 12 martie 2025, Cristian Bud a fost anuntat ca achizitie de Inter Cizer, ... citește toată știrea