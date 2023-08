Articol de David Marinescu - Publicat miercuri, 16 august 2023, 13:35 / Actualizat miercuri, 16 august 2023 13:35Staful tehnic al echipei nationale de rugby a Romaniei a stabilit lotul de 33 de Stejari pentru Cupa Mondiala de Rugby din Franta, informeaza rugbyromania.ro.La Cupa Mondiala de Rugby, Stejarii se afla in Grupa B si vor disputa primul meci in data de 9 septembrie cu Irlanda, la Bordeaux, apoi vor juca in 17 septembrie, cu Africa de Sud (Bordeaux), in 30 septembrie cu Scotia ... citeste toata stirea