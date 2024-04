Cristi Negut repara gafele lui Murgia si Balaure si ii salveaza lui Hermannstadt un punct!

Articol de Aurelian Botezatu, Liviu Manolache - Publicat vineri, 19 aprilie 2024, 19:04 / Actualizat vineri, 19 aprilie 2024 19:56Hermannstadt a scos o remiza, 1-1, din duelul cu FC Botosani. Cristi Negut a egalat in prelungiri si astfel a reparat greselile lui Murgia, eliminat in minutul 24, si Balaure, care contribuise cu pasa decisiva la golul lui Mailat din minutul 61.Hermannstadt si FC Botosani au inceput ca doi boxeri care-si regleaza "armamentul" greu in asteptarea momentului ... citește toată știrea