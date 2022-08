Cristi Pustai a dat matematica pe filozofie dupa victoria cu Metaloglobus: "In startul sezonului trecut aveam zero puncte si eram increzatori, acum avem sase si trebuie sa fim prevazatori". Analiza inedita a antrenorului echipei Gloria Buzau

Gloria Buzau face parte din randul echipelor cu procentaj maxim de puncte dupa primele doua etape. In calupul meciurilor disputate sambata, in runda cu numarul doi a campionatului Ligii 2, formatia lui Cristian Pustai a invins cu 3-1 Metaloglobus, dupa ce a fost condusa.Gloria Buzau a invins Metaloglobus. Cristian Pustai: "Am avut situatia din care am marcat pentru 1-1 si incet, incet am pus stapanire pe joc"Gloria Buzau a demonstrat ca e capabila sa si intoarca rezultate si arata ca va fi cu ... citeste toata stirea