Articol de Mitica Docan - Publicat luni, 24 aprilie 2023, 08:27 / Actualizat luni, 24 aprilie 2023 09:31FCSB s-a incurcat in lupta la titlu, pierzand derby-ul cu Rapid, 0-1. La final, Cristi Sapunaru a avut un mesaj ironic pentru Mihai Stoica.Dupa meci, capitanul giulestenilor a publicat pe Instagram mai multe fotografii in care sarbatorea victoria in fata rivalei si a profitat de ocazie pentru a-l ironiza pe Mihai Stoica, managerul FCSB.RAPID - FCSB 1-0Vali Moraru a urlat in direct ... citeste toata stirea