Cristi Sapunaru, prima reactie dupa ce a iesit accidentat din CFR Cluj - Rapid * Cand ar putea reveni pe teren

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 11 februarie 2024, 09:58 / Actualizat duminica, 11 februarie 2024 10:06Cristian Sapunaru (39 de ani), capitanul Rapidului, a parasit terenul accidentat in minutul 16 al meciului cu CFR Cluj, castigat de giulesteni, 1-0. Dar se pare ca fundasul central are o problema minora si are toate sansele sa revina pe teren etapa viitoare.Aparatorul giulestenilor nu a mai putut continua meciul dupa un duel cu Daniel Birligea. Varful gazdelor a venit ... citește toată știrea