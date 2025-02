Cristi Sapunaru se retrage in vara * Marius Sumudica anunta ca fotbalistul ar putea continua in Superliga

Articol de Maria Olteanu, Alexandru Stanciu - Publicat miercuri, 05 februarie 2025, 11:54 / Actualizat miercuri, 05 februarie 2025 12:35Cristian Sapunaru (40 de ani), fotbalistul Rapidului, se afla in ultimul an de contract cu formatia giulesteana, iar conducerea clubului a anuntat faptul ca nu va prelungi intelegerea cu acesta. Exista posibilitatea ca Sapunaru, jucator legendar al visiniilor, sa ramana in conducerea tehnica a echipei dupa retragere. In acelasi timp, antrenorul Marius ... citește toată știrea