Articol de David Marinescu - Publicat joi, 30 noiembrie 2023, 18:38 / Actualizat joi, 30 noiembrie 2023 20:22Cristi Tanase (36 de ani) le-a transmis un mesaj celor ce au criticat modul prin care Romania s-a calificat la Euro 2024.Romania a obtinut primul loc in grupa I de calificare la Euro 2024 si se va afla in a doua urna valorica la tragerea la sorti de pe 2 decembrie.FCSBBecali nu mai are rabdare: "Am facut oferta pentru un atacant"Cristi Tanase, fost international roman (40 de ... citeste toata stirea