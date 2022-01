Cristian Balgradean a semnat! Unde va juca pana in 2024

Articol de GSP - Publicat joi, 27 ianuarie 2022, 14:16 / Actualizat joi, 27 ianuarie 2022 14:49Intelegerea dintre CFR Cluj si portarul Cristian Balgradean (33 de ani) a fost prelungita pana la finalul sezonului 2023/2024.Cristian Balgradean va ramane la CFR Cluj si dupa finalul sezonului in curs. Portarul, caruia urma sa-i expire intelegerea cu CFR Cluj in vara, a a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului pana in iulie 2024.CFR ClujCestor, acuzat de Petrescu ca n-a vrut sa ... citeste toata stirea