Cristian Bud a semnat cu CS Faurei! Dublul campion al Romaniei a acceptat oferta clubului coordonat de familia Nicolita si a debutat intr-un amical

CS Faurei a reusit un transfer important in lupta pentru salvarea de la retrogradare in Seria 2 a Ligii a 3-a. In cele din urma, a reusit sa il convinga pe Cristian Bud (36 de ani) sa semneze, chiar daca atacantul a mai fost dorit de o formatie din divizia a treia, CSM Fetesti.CS Faurei l-a transferat pe Cristian Bud!Desi CS Faurei nu a anuntat nimic in ciuda unui astfel de transfer, important, Bud fiind dublu campion al Romaniei, zvonurile sunt de cateva zile dar abia acum s-a confirmat ... citeste toata stirea