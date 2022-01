Cristian Bustea si Razvan Andronic au ajuns "la un acord de principiu" cu Steaua si devin primele achizitii ale "militarilor". Oprita s-a razgandit in privinta unuia dintre jucatorii trecuti pe lista neagra

Steaua este pe punctul de a perfecta primele doua achizitii in aceasta iarna. Clubul a anuntat ca a ajuns la un acord de principiu cu Cristian Bustea si Razvan Andronic.Totodata, echipa antrenata de Daniel Oprita comunica faptul ca s-a razgandit in privinta renuntarii la Alexandru Zaharia, pus pe lista neagra alaturi de Liviu Bajenaru, George Calintaru si Ovidiu Morariu, dar si ca in lot au fost adusi pentru antrenamente doi jucatori din cadrul academiei clubului: portarul Alexandru Petreaca ... citeste toata stirea