Ceahlaul Piatra Neamt a obtinut, vineri, al doilea succes stagional pe teren propriu, 1-0 cu Unirea Dej, diferenta fiind facuta de autogolul lui Cristian Chira, in minutul 72.In urma acestui succes, nemtenii au acumulat 13 puncte si au urcat pe loc de play-off in ierarhia intermediara, pe 5, insa meciul lor abia a deschis etapa a 8-a a Ligii 2.Cristian Pustai a crezut ca lui i s-a strigat demisia: "Nu inteleg de unde atata nemultumire. E ciudat. Suntem inca in grafic. Haideti sa ne bucuram de ... citeste toata stirea