Cristian Pustai continua la CSM Ceahlaul! Antrenorul si clubul au batut palma si au stabilit un obiectiv clar

CSM Ceahlaul a luat decizia de a continua cu Cristian Pustai la conducerea bancii tehnice. Numit in functie la inceputul lunii noiembrie, in urma cu o luna, continuarea colaborarii dintre club si antrenor pentru anul care vine avea la baza rezultatele echipei din Seria 1 a Ligii 3, iar acum s-a batut palma pentru un proiect de promovare.CSM Ceahlaul a avut un parcurs cu un esec in cele patru runde de la venirea lui Pustai, doua victorii si o remiza, dar echipa se afla la doua puncte de locul 4, ... citeste toata stirea