Cristian Pustai, fair-play dupa esecul de la Miercurea Ciuc, care trimite Ceahlaul in play-out: "Au fost mai buni ca noi, fara discutie"

ACSM Ceahlaul Piatra Neamt a ratat, duminica, o sansa importanta de a face pasul decisiv spre play-off-ul Ligii 2, la prima participare in campionat in noua sa organizare.Desi aveau si varianta unei remize in deplasarea cu FK Miercurea Ciuc, nemtenii au facut un meci foarte modest si au cedat cu 0-2 (0-2), evoland chiar si in superioritate numerica din minutul 30, diminuandu-si aproape in totalitate sansele de a mai urca intre primele sase echipe din acest sezon.Dupa meciul din etapa a 18-a,