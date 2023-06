Cristian Pustai a adus fericirea la Piatra Neamt, dupa ce a reusit sa promoveze CSM Ceahlaul in Liga 2, motiv pentru care va ramane la echipa si pentru urmatoarele doua sezoane. "Profesorul" va continua la CSM Ceahlaul, conform noului acord, pana in vara lui 2025.Cristian Pustai a prelungit contractul cu CSM CeahlaulPustai a ajuns in noiembrie 2022 la CSM Ceahlaul, iar acordul semnat la acel moment era valabil pana la finalul intrecerii 2022/2023 de Liga 3. Pentru ca a promovat echipa in Liga ... citeste toata stirea