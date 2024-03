Cristiano Bergodi, declaratia serii dupa Rapid - FCSB: "Nu ca vreau sa dau cu trafaletul la domnul Sucu, dar..."

Articol de Cristina Negrila, Adrian Duta - Publicat duminica, 10 martie 2024, 12:04 / Actualizat duminica, 10 martie 2024 13:14Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a dat declaratia serii dupa victoria entuziasmanta cu FCSB, scor 4-0.Italianul, care a mai fost in trecut la Rapid, a vorbit despre evolutia echipei, fata de momentul in care a luat-o de la zero din Liga 4. Acum, la al treilea sezon in Liga 1, Rapid se bate cu sanse reale la titlu, a intrat in play-off de pe locul doi, la 4 ... citește toată știrea