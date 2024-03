Cristiano Bergodi e de neoprit: "Vrem titlul! Una dintre cele mai frumoase victorii din cariera!" + Cheia victoriei cu FCSB

Articol de Adrian Jitea - Publicat sambata, 09 martie 2024, 22:58 / Actualizat sambata, 09 martie 2024 23:25Rapid a zdrobit-o pe FCSB, scor 4-0, in ultima runda a sezonului regulat din Superliga. Cristiano Bergodi, antrenorul giulestenilor, spune ca este una dintre cele mai frumoase victorii din cariera.Victoria din derby-ul cu FCSB a adus un entuziasm aparte in tabara Rapidului. Cristiano Bergodi este increzator in privinta sanselor la titlu.PLAY-OFFTitlul se poate decide in Giulesti! ... citește toată știrea