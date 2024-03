Cristiano Bergodi nu s-a mai putut abtine: "Ce vina avem noi? Ce vina are echipa?!" + pe cine a atacat direct: "Nu spun altceva, ma suspenda 6 luni"

Articol de Cristi Preda (foto), Valentin David (video), Carmen Dumitru - Publicat vineri, 15 martie 2024 23:23 / Actualizat sambata, 16 martie 2024 02:56Cristiano Bergodi a acuzat arbitrajul lui George Gaman in Rapid - Farul 1-2, dar si faptul ca Peluza nu a fost alaturi de fotbalisti.Cristiano Bergodi crede ca galeria a gresit in momentul in care a ales sa nu sustina echipa. Ultrasii au protestat si au fost alaturi de Liviu "Bocciu" Ungurean, liderul retinut de autoritati, acuzat de ... citește toată știrea