Articol de Cristina Negrila, Liviu Manolache - Publicat joi, 13 iulie 2023, 17:49 / Actualizat joi, 13 iulie 2023 18:23Cristiano Bergodi debuteaza in cel de-al 3-lea mandat pe banca echipei Rapid chiar in fata fostei sale echipe, Sepsi OSK.Rapid - Sepsi e programat vineri, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.RO si in direct la TV pe Digi1 si Orange SportGiulestenii au fost nevoiti sa faca schimbari pe repede-inainte, dupa ce fostul antrenor, Adrian Mutu, a decis sa plece din Grant si sa dea curs ... citeste toata stirea