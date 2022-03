Critici cu orice pret?

Articol de Ovidiu Ioanitoaia - Publicat marti, 22 martie 2022, 16:23 / Actualizat marti, 22 martie 2022 16:23Repet ca, dintre Boloni si Edi Iordanescu la nationala, as fi optat pentru primul. Am explicat de ce. Totodata, daca tot a ajuns selectioner, Iordanescu ar trebui sprijinit si incurajat, nu luat la rost la orice adiere de vant.Acum, cand Edi se afla inaintea celei dintai actiuni, "dubla" amicala cu Grecia si Israel, sesizez si sper sa nu ma insel o oarecare neincredere in deciziile ... citeste toata stirea