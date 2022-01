Criza se accentueaza la FRF * Burleanu a ajuns la cei mai slabi candidati pentru postul de selectioner

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea - Publicat marti, 18 ianuarie 2022 23:44 / Actualizat marti, 18 ianuarie 2022 23:48Dupa ce au fost refuzati de toti cei pe care i-au dorit, Burleanu si Stoichita se afla in postura de a negocia acum cu Edi Iordanescu si Adrian Mutu. In urma cu fix doua luni, GSP facea portretul-robot al selectionerului Romaniei, pe baza unor criterii si punctaje in functie de ceea ce inseamna in antrenorat, dar si ce au realizat ca fotbalisti, iar ultimii doi in ierarhie ... citeste toata stirea