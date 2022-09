Croitoru anunta un nou transfer la FCU Craiova: "Acum se lucreaza"

Articol de GSP - Publicat vineri, 02 septembrie 2022 23:56 / Actualizat vineri, 02 septembrie 2022 23:56U Cluj - FCU Craiova 1-1 | Marius Croitoru, antrenorul oltenilor, e de parere ca rezultatul de la Medias este unul echitabil. De asemenea, tehnicianul in varsta de 41 de ani sustine ca alb-albastrii lucreaza in aceste zile la aducerea unui inlocuitor pentru Andrea Compagno, transferat de FCSB in schimbul a 1,5 milioane de euro."E un punct, n-am pierdut, am legat doua rezultate pozitive. A ... citeste toata stirea