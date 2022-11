Croitoru si-a bagat jucatorii in sedinta, dupa 0-5 cu Sepsi: "Unii nu vor mai face parte din lot" + Straton a izbucnit in plans

Articol de GSP - Publicat sambata, 05 noiembrie 2022, 18:23 / Actualizat sambata, 05 noiembrie 2022 18:54Marius Croitoru, antrenorul de la FC Arges, si-a bagat jucatorii in sedinta dupa 0-5 cu Sepsi, in etapa #17 din SuperLiga.Croitoru nu si-a facut aparitia la flash-interviuri. Constantin Schumacher, secundul sau si omul din staff cu licenta PRO, i-a luat locul si a transmis ca Marius se afla in sedinta cu jucatorii.FC Arges - Sepsi 0-5Croitoru, decizie radicala in privinta lui ... citeste toata stirea