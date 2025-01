CRONICA DE CEZAR TITOR Hagi si Rednic s-au anihilat reciproc in Farul - UTA * Denis Alibec a fost eliminat dupa un gest stupid

Articol de Ionut Coman, Cezar Titor - Publicat luni, 20 ianuarie 2025, 17:24 / Actualizat luni, 20 ianuarie 2025 19:14Partida dintre Farul si UTA Arad, penultima a primei runde din 2025, s-a incheiat la egalitate, scor 1-1.Cei doi tehnicieni s-au dovedit a fi extrem de inspirati, schimbarile acestora avand efectul scontat. Vuletich, trimis in lupta de "Puriu" la pauza, a deschis scorul in minutul 53, iar Dican a egalat in minutul 79, chiar la prima atingere de balon.PENALTYCum arata ... citește toată știrea