CRONICA DE ROXANA FLESERU Jannik Sinner, campion la Australian Open pentru a doua oara consecutiv * Alexander Zverev n-a avut nicio sansa

Articol de Roxana Fleseru, Alexandru Stanciu - Publicat duminica, 26 ianuarie 2025, 13:35 / Actualizat duminica, 26 ianuarie 2025 13:44Jannik Sinner (23 de ani si 1 ATP) si-a aparat titlul la Australian Open, invingandu-l duminica in finala pe Alexander Zverev (2 ATP si 27 de ani) cu 6-3, 7-6 (4), 6-3. Germanul a pierdut a treia finala de Mare Slem dupa cele de la US Open 2020 si Roland Garros 2024.Alexander Zverev nu si-a procurat nicio minge de break in aceasta finala, in timp ce Sinner a ... citește toată știrea