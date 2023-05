Articol de Luminita Paul - Publicat luni, 01 mai 2023, 14:00 / Actualizat luni, 01 mai 2023 15:54Irina Begu (32 de ani, #35 WTA) e in "sferturi" Madrid dupa o victorie in minimum de seturi cu rusoaica Liudmila Samsonova (24 de ani, #18 WTA), 6-4, 6-4! Urmatoarea adversara ii va fi invingatoarea dintre Paula Badosa si Maria Sakkari.La fel ca in runda anterioara, Irina a deschis programul zilei pe Terenul 3, al treilea ca marime de la Caja Magica, la ora pranzului. Cu cateva steaguri ... citeste toata stirea