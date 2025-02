CS Afumati si-a pierdut titularul din poarta, insa are "transferuri foarte interesante", in opinia FRF, pentru partea a doua a Ligii 2. Ilfovenii spera la play-off cu Ely Fernandes in lot sau cu un international de tineret de la Farul

CS Afumati, cea mai bine clasata dintre cele sase nou-promovate in Liga 2 in vara trecuta, are sanse mari sa prinda un loc calificabil in play-off, turneu unde ar evolua, la fel ca Steaua, aproape sigura de mentinerea intre primele sase clasate, fara sa aiba drept de promovare in prima liga.Trupa ilfoveana condusa de Vasile Neagu abordeaza ultimele patru runde ale sezonului regular fara, de exemplu, portarul sau titular din prima parte a campionatului, dar si-a adus si cativa jucatori noi, ... citește toată știrea