CS Dinamo nu se joaca! Florin Bratu are un lot aproape pe jumatate nou pentru a nu mai rata promovarea in Liga 2 si meciurile cu Steaua. Are achizitii de la Corvinul, Afumati, Voluntari sau Alexandria

CS Dinamo Bucuresti a avut o campanie de achizitii de iarna extrem de activa, cu nu mai putin de 13 jucatori adusi in pauza din Liga 3.Florin Bratu (foto principal), antrenorul echipei care joaca in continuare pe stadionul din "Stefan cel Mare", care intarzie sa fie pus la pamant pentru a face loc unui nou complex sportiv, a schimbat, astfel, aproape jumatate din lot, in conditiile in care in total are 28 de jucatori la dispozitie pentru atacarea partii a doua a sezonului 2024-2025.Principala ... citește toată știrea