CS Hunedoara, prima echipa din Liga 3 care si-a asigurat locul 1 in play-off! Formatia lui Florin Maxim, gata de meciurile de foc din barajul de promovare in Liga 2

CS Hunedoara este prima echipa din Liga 3 care si-a asigurat matematic locul 1 la finalul play-off-ului Este pe primul loc in Seria 9 si, cu cinci etape ramase de jucat din acest moment al sezonului, are un avans de 18 puncte in fruntea clasamentului. Locul 2 al ierarhiei este ocupat de Metalurgistul Cugir.CS Hunedoara, prima echipa din Liga 3 care si-a asigurat locul 1 in play-offIn cea mai recenta runda a intrecerii, a 4-a, CS Hunedoara a profitat de victoria cu Viitorul Cluj, scor 2-0, dar ... citeste toata stirea