CS Mioveni a transferat un jucator de la FCSB. In trecut, MM Stoica nu contenea cu laudele la adresa lui

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat joi, 16 iunie 2022, 13:48 / Actualizat joi, 16 iunie 2022 15:02Cristi Dumitru (20 de ani), mijlocas de banda stanga, a fost imprumutat de FCSB la CS Mioveni, pentru sezonul 2022-2023.In ultimul an si jumatate, Dumitru a jucat la FC Arges, alaturi de care s-a calificat in play-off in sezonul recent incheiat. In stagiunea trecuta, a bifat 30 de meciuri in Liga 1, a marcat un gol si a oferit un assist. Cristi Dumitru este fotbalistul pe care MM Stoica ... citeste toata stirea