CS Mioveni - FCSB, meci de penalty-uri * Echipa care a beneficiat cel mai mult de pe urma loviturilor de departajare vs. formatia care a suferit cel mai mult

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Liviu Manolache - Publicat vineri, 18 februarie 2022, 08:14 / Actualizat vineri, 18 februarie 2022 08:31Confruntarea de maine pune fata in fata echipa care a beneficiat de cele mai multe lovituri de pedeapsa, FCSB are nu mai putin de 11, si cea care e prima la loviturile dictate impotriva, CS Mioveni a fost penalizata de 8 ori.CS Mioveni - FCSB se joaca sambata, 19 februarie, de la ora 19:55. Partida va fi live pe GSP.ro si in direct la TV pe DigiSport ... citeste toata stirea