CS Mioveni isi pune cantonamentul la dispozitia refugiatilor din Ucraina: "Ajutam cum si cu ce putem"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat miercuri, 02 martie 2022, 13:26 / Actualizat miercuri, 02 martie 2022 14:18Presedintele lui CS Mioveni, Dumitru Olteanu, a anuntat deja Primaria despre disponibilitatea clubului de a veni in ajutorul refugiatilor din Ucraina: "Putem gazdui cam 40 de persoane".Primaria Mioveniului s-a implicat activ in sustinerea refugiatilor din Ucraina, iar clubul de fotbal s-a alaturat eforturilor autoritatilor locale. In conditiile in care n-are forta financiara a ... citeste toata stirea