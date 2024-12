CS Mioveni, neprogramata in Liga 2 pentru meciul cu FCU Craiova. Inceput de sfarsit pentru clubul argesean. Patru jucatori, declarati liberi de contract

CS Mioveni este sanctionata cu neprogramarea in campionatul Ligii 2, in acest moment, in urma unei hotarari a Comisiei de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal, iar daca nu-si va revolta in curand problema nu va juca sambata, contra FCU Craiova, va fi la prima neprezentare si risca sa fie exclusa din competitie.Asta, in situatia in care nu se retrage intre timp din Liga 2, tinand cont de situatia dezastruoasa din punct de vedere financiar in care se afla.Totodata, o alta comisie a ... citește toată știrea