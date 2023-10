CS Mioveni a reusit in etapa a 8-a a Ligii 2 ceea ce nu a putut in acest sezon Ceahlaul, FK Miercurea Ciuc, Concordia sau CSM Resita, dar nici alte echipe pe durata a 90 de minute de joc in ultimii doi ani si jumatate. A invins Corvinul la Hunedoara.2-0 pentru argeseni s-a terminat meciul disputat luni la Hunedoara, in incheierea rundei a 8-a a Ligii 2, Corvinul cedand acasa un meci oficial, in timp regulamentar, dupa circa doi ani si jumatate, ultimul esec avand loc la data de 10 aprilie 2021, ... citeste toata stirea