CS Mioveni si FK Miercurea Ciuc vor fi gazde in returul barajului de promovare-mentinere in SuperLiga contra FC Botosani si Dinamo. Cand au loc jocurile

Divizionarele secunde CS Mioveni si FK Miercurea Ciuc vor fi echipe gazda in mansa retur a barajului de promovare-mentinere in SuperLiga, sezonul 2024-2025, impotriva formatiilor din prima liga FC Botosani, respectiv Dinamo. Astfel a reiesit in urma tragerii la sorti efectuata astazi, 13 mai 2024, la Casa Fotbalului, de catre federalii Gabriel Bodescu si Mihai Andries.UPDATE:In mansa tur, meciul FC Botosani - CS Mioveni a fost pus sa se joace vineri, 17 mai, de la ora 20:00, iar Dinamo - FK ... citește toată știrea