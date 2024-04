CS Mioveni - Unirea Slobozia se joaca ACUM. Argesenii isi joaca una dintre ultimele sanse de a mai spera la promovarea directa

Al doilea meci si ultimul al zilei in etapa a 6-a a play-off-ului Ligii 2 are loc de la ora 19:00, pe stadionul Orasenesc din Mioveni, unde CS Mioveni intalneste Unirea Slobozia.Gazdele ocupa ultimul loc in play-off, 6, iar formatia oaspete este prima clasata si probabil prima promovata matematic in SuperLiga la finalul acestui sezon.Etapa a 6-a a play-off-ului, prima a returului si a doua intermediara a turneului, a debutat astazi la Cisnadie, unde au jucat CSC Selimbar si FK Miercurea Ciuc ... citește toată știrea