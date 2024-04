CS Mioveni va face completari la dosarul de licentiere. Conducerea a venit cu precizari dupa ce s-a zvonit ca are probleme cu procedura

Echipele din Liga 2 cu drept de promovare, din play-off, sunt concentrate pe lupta pentru prinderea celor doua locuri de accedere directa in SuperLiga Romaniei, sa evite disputarea barajului, dar in aceasta perioada incearca sa obtina si licenta.Procedura a inceput deja, iar sub forma de zvon a aparut o informatie, ca echipa CS Mioveni ar avea probleme cu obtinerea licentei. Liga2.roa luat legatura cu presedintele Claudiu Cojocaru, el lamurind situatia.CS Mioveni va face completari la ... citește toată știrea