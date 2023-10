Ultimul meci al etapei a 9-a a Ligii 2 are loc astazi, luni, 9 octombrie 2023, de la ora 16:00. Pe stadionul Central Arsenal din comuna ilfoveana Tunari, situata langa centura Capitalei, se intalnesc CS Tunari si Corvinul Hunedoara, doua dintre cele cinci nou-promovate in esalonul secund in aceasta vara.La ilfoveni va debuta noul antrenor al echipei, Stefan Odoroaba, demis de curand de alta nou-promovata in Liga 2, CSM Alexandria.Etapa a debutat de joi seara, cand Steaua a trecut cu 3-1 de ... citeste toata stirea