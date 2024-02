CS Tunari, mutare spectaculoasa in staff! L-a adus pentru a se ocupa de imaginea sa pe realizatorul podcastului "Fita cu Adita"

Perioada de transferuri de iarna s-a incheiat luni, 12 februarie 2024, insa CS Tunari continua sa aiba achizitii. Nu la nivel de lot, insa. De aceasta data, trupa ilfoveana clasata pe locul 17 in Liga 2 dupa 15 etape a mutat in stafful administrativ."Arsenal Tunari", asa cum se autointituleaza clubul, a dat un tun la nivel de imagine. L-a numit director de comunicare pe Adita Voicu.Adita Voicu, noul director de comunicare al CS TunariVoicu este cunoscut in mediul online in special pentru ... citește toată știrea