Articol de Adrian Jitea - Publicat miercuri, 19 iulie 2023, 16:19 / Actualizat miercuri, 19 iulie 2023 16:20CSA Steaua a emis un comunicat oficial in care explica de ce au cazut negocierile pentru disputarea meciului FCSB - Dinamo pe arena din Ghencea.CSA Steaua a confirmat informatiile publicate astazi de Gazeta Sporturilor. Negocierile cu FCSB au cazut in momentul in care tabara lui Gigi Becali nu a putut prezenta garantia asteptata din partea brokerilor, mai exact polita de asigurare ... citeste toata stirea