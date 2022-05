CSA Steaua, campioana Romaniei la polo pentru a sasea oara la rand

Articol de Roxana Fleseru - Publicat miercuri, 25 mai 2022, 18:50 / Actualizat miercuri, 25 mai 2022 18:58CSA Steaua Bucuresti a castigat astazi titlul de campioana la polo masculin, dupa ce s-a impus cu 3-1 la general in fata celor de la CSM Oradea in finala SuperLigii, una disputata dupa sistemul "cel mai bun din cinci intalniri".Ros-albastrii s-au impus in meciul patru jucat in bazinul celor de la Oradea cu 12-4 (3-1, 3-1, 4-1, 2-1). Echipa antrenata de Aurelian Georgescu se impusese ... citeste toata stirea