Articol de Adrian Jitea - Publicat luni, 31 iulie 2023, 18:04 / Actualizat luni, 31 iulie 2023 19:02Clubul Sportiv al Armatei Steaua a emis un comunicat in care confirma semnarea contractului pentru disputarea meciului FCSB - CFR Cluj in Ghencea.FCSB - CFR Cluj este programat duminica, 6 august, de la ora 21:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizat pe Prima Sport 1, Digi Sport 1 si Orange Sport 1.CSA Steaua nu a mai putut bloca accesul celor de la FCSB in Ghencea. Gigi Becali a acceptat ... citeste toata stirea