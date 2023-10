Articol de David Marinescu - Publicat marti, 10 octombrie 2023, 12:51 / Actualizat marti, 10 octombrie 2023 13:30CSA Steaua a fost sanctionata cu o amenda in valoare de 25.312 lei, aproximativ 5.000 de euro, din cauza lozincilor folosite de suporterii din Peluza Sud in egalul de la Buzau, 4-4. "Militarii" s-au abonat la amenzi in ultimul an, sunt "clientii" favoriti ai comsiilor federale.CuprinsSuporterii Stelei au facut scandal si la Buzau. Amenda a venit imediatCateva dintre ... citeste toata stirea