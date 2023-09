Divizionara secunda CSC Dumbravita a acceptat sa joace la Arad, cu UTA, in meciul ce a inchis faza Play-offului Cupei Romaniei la fotbal. In mod normal, timisenii trebuiau sa fie gazde, dar cum isi refac gazonul pe stadionul "Stefan Dobay" aveau varianta sa evolueze la Ghiroda si nu in nocturna, la o ora cu temperaturi normale.In fata unui stadion "Francisc Neuman" nici pe jumatate plin, "ros-albii" de la UTA si-au valorificat cu greu statutul de favoriti, marcand golul calificarii cu doua ... citeste toata stirea