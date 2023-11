Etapa a 14-a a Ligii 2, penultima programata in 2023, continua cu un meci stabilit in judetul Timis, pe stadionul "Stefan Dobay" din Dumbravita, vineri, de la ora 14:30, intre CSC Dumbravita si Gloria Buzau, echipe care sunt situate in prima parte a clasamentului si care pana acum s-au aflat in multe randuri pe locuri calificabile in play-off.Etapa a debutat joi seara, la Piatra Neamt, unde Ceahlaul a invins cu scorul de 2-0 Campionii FC Arges, aceasta din urma ramanand doar cu sanse teoretice ... citeste toata stirea