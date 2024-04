CSC Selimbar - Corvinul se joaca de la ora 11:30. E derby in play-off-ul Ligii 2 intre echipele care nu au drept de promovare

Etapa a 2-a din play-off-ul Ligii 2 are astazi, de la ora 11:30, programat al doilea sau meci. La Cisnadie, pe stadionul Magura, se intalnesc cele doua formatii care evolueaza in turneu fara drept de promovare. CSC Selimbar este gazda in fata Corvinului Hunedoara, formatie care vine dupa un super-rezultat in Cupa Romaniei, victoria umilitoare administrata multiplei campioane CFR Cluj, scor 4-0, in urma careia a obtinut calificarea in faza semifinalelor competitiei.Revenind la campionat, CSC ... citește toată știrea